Lübeck: St. Lorenz Bewaffneter Überfall auf Lebensmittelmarkt – die Polizei sucht Zeugen · Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Die Mitarbeiter der Filiale eines Discounters in der Lübecker Ziegelstraße wurden am Montagabend (09.07.2018) Opfer eines Überfalles. Der bewaffnete Täter hatte sich offenbar zuvor unbemerkt einschließen lassen. (Weitere Bilder Seite 2) >>>> Zwei Mitarbeiterinnen des Marktes waren nach dem Verschließen der Türen mit den Aufräum- und Reinigungsarbeiten und mit den Vorbereitungen für den nächsten Tag beschäftigt. Als die beiden Mitarbeiterinnen gegen 22.30 Uhr gerade mit dem Zählen des Geldes beschäftigt waren, stand plötzlich ein Mann in der Tür zum Büro. Er bedrohte die Frauen mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Nachdem ihm das geforderte Geld ausgehändigt worden war, ließ der Täter sich von einer Mitarbeiterin eine Tür aufschließen und entfernte sich zu Fu ß in Richtung der hinter dem Markt befindlichen Grünanlagen.

Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte und sehr schlanke, „fast dürre“ Täter wird von einer Mitarbeiterin wie folgt beschrieben: Zirka 30-35 Jahre alt; zirka 175 Zentimeter groß; ganz dunkle, fast schwarze Augen; helle Haut; schmales Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einer grau-melierten Sweatjacke mit Reißverschluss, einer khaki- bis olivfarbenen Hose, schwarzen Lederhandschuhen und weißen Turnschuhen mit roten und blauen Streifen. Der Täter sprach den Ausführungen der Mitarbeiterin zufolge mit einem osteuropäischen Akzent.

Zeugen, die Mitteilungen zu dem beschriebenen Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 13 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion (0451-1310) in Verbindung zu setzen.