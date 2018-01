Lübeck steht im Stau · Woher weiß der Autofahrer in Lübeck, welche Wege er lieber nicht nehmen sollte? Selbst die Einwohner der Hansestadt können sich nicht jede Baustelle merken, da es davon zurzeit jede Menge gibt. Aktuell sind es in und um die Lübecker Altstadt 21 Meldungen. Diese 21 Suchergebnisse sind auf der Seite www.baustelleninfo.luebeck.de zu finden. Eine gute Internetseite, die jede größere Baustelle aufzeigt, bei der es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Man kann Bereiche eingrenzen und sich einzelne Straßenzüge anzeigen lassen. Oliver Dedow: „Die Seite ist ein erster Schritt, der aber noch ausbaufähig ist. Umleitungsvorschläge wären wünschenswert und vor allem brauchen wir diese Hinweise als App für mobile Geräte. Ein kurzer Blick aufs Handy und die Baustelle kann umfahren werden. Für Anwohner und Besucher unserer Stadt wäre das eine große Erleichterung. Neu hinzukommende Baustellen können aktuell angezeigt werden und niemand gerät mehr unbedingt in die Staufalle. Wir als BfL bleiben dran am Thema Digitalisierung.“

am 24. Januar 2018, 10:02 Uhr