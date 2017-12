Text und Fotos: TBF/Holger Kröger – Lübeck: Messerstecherei und Massenschlägerei am ZOB. Sonntagnacht gegen 0:30 Uhr kam es am Lübecker ZOB zu einer Massenschlägerei und einer Messerstecherei.

– ca. 20 Personen beteiligt

– mehrere Personen lagen auf dem Boden

– Täter flüchteten vom Tatort

– 11Streifenwagen der Polizei, 4 Rettungswagen, 1 Notarzt vor Ort

– Polizei suchte nach Messer

– 2 Personen kamen ins Krankenhaus mit Stichverletzungen

Es kam zum wiederholten Male zu Massenschlägereien und Messerstechereien am ZOB und Hauptbahnhof Lübeck



am 10. Dezember 2017, 19:07 Uhr