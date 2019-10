Foto: TBF/Holger Kasnitz, Text: Holger Kasnitz und NDR · Meyer-Burckhardts Frauengeschichten mit Britta Steffen. Hubertus Meyer-Burckhardt ging wieder auf Tour: Seine Radio-Sendung „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ auf NDR Info wurde am Montag, 21. Oktober 2019, im Kloster Zarrentin am Schaalsee aufgezeichnet. Zu Gast war die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Britta Steffen. 25 Jahre lang währte ihre Karriere, die von großartigen Siegen, Medaillen und Erfolgen, aber auch von Rückschlägen und Niederlagen geprägt war. Dem Mädchen aus der Uckermark hatte man zunächst nicht viel zugetraut: Bei einer Sichtung wurde sie aussortiert – sie sei zu klein und zu dünn für eine aussichtsreiche Schwimmkarriere. Sie setzte sich trotzdem durch und gewann im Jugendbereich fast alles. Nach zwei weniger erfolgreichen Olympia-Teilnahmen war sie kurz davor, sich vom Leistungssport zu verabschieden. Ihr Comeback verdankte sie nach eigener Aussage einer Mentaltrainerin, die ihr zu einer neuen Einstellung zum Sport verhalf. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking dann der Triumph: Britta Steffen gewann zweimal Gold und wurde zur bekanntesten deutschen Schwimmerin seit Franziska van Almsick.

Heute lebt die 35-Jährige mit ihrem Lebenspartner und dem gemeinsamen Sohn in Berlin. Sie hat eine Coaching-Firma gegründet, hält Vorträge und engagiert sich in sozialen Projekten. Hubertus Meyer-Burckhardt wird mit Britta Steffen über prägende Menschen und Momente in ihrem Leben sprechen.

„Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ laufen jeweils am ersten Sonntag des Monats um 16.05 Uhr (sowie am Freitag davor um 21.05 Uhr) auf NDR Info, dem Informationsradio des Norddeutschen Rundfunks. Zu Gast waren bislang u. a. Senta Berger, Veronica Ferres, Barbara Schöneberger, Elke Heidenreich, Erika Pluhar und Carolin Kebekus. Die Sendung mit Britta Steffen wird am Freitag, 1. November, um 21.05 Uhr und Sonntag, 3. November, um 16.05 Uhr zu hören sein, in Zarrentin auf den UKW-Frequenzen 105,3. Sie wird zudem für ein Jahr in der ARD Audiothek zum Nachhören zur Verfügung gestellt.

Ich stand neben Britta Steffen im Saal des Kloster Zarrentin. Schlank ist die sympathische freundliche Frau immer noch und 1,80 Meter groß.