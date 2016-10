“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Michy Reincke – „WIR SIND DIE FLUT“ – Tour 2016 – 01.10.2016 Kolosseum Lübeck – Tournée -Start war in Celle. Am Zweiten Abend gastierte der Musiker und Entertainer im Lübecker Kolosseum. „hier-lübeck“ berichtete. Den musikalischen Abend, eröffnete SARAJANE, die mit bürgerlichem Namen Sahra Jane McMinn, heißt. Geboren ist sie in Niedersachen. Vor zehn Jahren zog sie nach Hamburg-Ottensen und machte eine Gesang-Ausbildung. Ihre Mutter ist Deutsche und ihr Vater Engländer. „Movin Up“ heißt ihr erster Solo Titel. Das Debütalbum „#Step One“, ein Mix aus Soul, Rock und etwas Gospel. Ihre Geschichte begann im legendären „Angies Night Club“ auf der Hamburger Reeperbahn, wo sie an den Wochenenden regelmäßig mit ihrer Band „Cosmopauli“ rockte. Sie gehört auch zu der Background-Band von Ina Müller. Jetzt will Sarajane ihr Solo-Karriere vorantreiben. Sie lernte Michy Reincke kennen, der sie mit auf Tour nahm. Mit ihrer Super-Frisur und ihrer tollen Stimme, erlebten wir im Kolosseum eine tolle Show von Sarajane.

Nach einer kurzen Umbaupause, kam Michy Reincke auf die Bühne und stellte die Songs seines neuen Albums, vor. Im Publikum befand sich die 14jährige Kaja Dickert. Sie durfte gemeinsam auf der Bühne mit Micky Reincke musizieren. Vom Publikum, gab riesigen Beifall. Kajas Vater ist großer Michy Reincke-Fan. Er sagte: wir wohnen in Rostock und sind extra nach Lübeck gekommen, weil hier im Kolosseum die Location schöner ist.

Nach der Pause spielte Reincke seine schönen Lieder weiter und die obligatorischen Zugaben gab es auch noch. „In einem Taxi nach Paris“ durfte natürlich auch nicht fehlen.

So ging ein toller Musikabend zu Ende.