Moderne Angelköder für die Glücksfischer · Der gemeinnützige Verein „Die Glücksfischer e.V.“ kann seine Angelerlebnisse für Kinder nun mit den modernen Ködern von KELOfishing ausstatten. Der in Anglerkreisen bekannte Hersteller von Kunstködern wird die Glücksfischer künftig ausrüsten.

KELO-Inhaber Olek Karmelyuk sagt dazu: „KELOfishing freut sich, wenn Kinder und Jugendliche die wichtigen Naturerlebnisse am Wasser erfahren und wenigstens für kurze Zeit Computerspiele, Smartphone und vielleicht auch schlechte Schulnoten vergessen können. Mit unseren modernen Ködern wird das unmittelbare Fangerlebnis erreicht, das gerade in den ersten Angeljahren so unendlich wichtig ist.“

Olek zeigt sodann, welche Fische mit den Ködern zu fangen sind, nämlich Forellen, Barsche, Zander und andere Raubfische.

„Forellen sind für Kinder enorm anziehend, das ist nämlich ein wertvoller Fisch in den Augen der Eltern.“ weiß Nils Kimm, der Jugendwart des Vereins, zu berichten. Kimm weiter: „Der Verein freut sich auf Veranstaltungen, bei denen die Geschicklichkeit des Anglers gefordert ist. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Kinder in wenigen Minuten den Umgang mit der Angelrute lernen.“