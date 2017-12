“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Tötungsdelikt am Weihnachtsmorgen – Heute Morgen circa 7 Uhr, wurde in der Baltischen Allee ein schwerverletzter Mann vorgefunden. Der kurz danach eingetroffene Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt.Der Mann lag schwerverletzt auf dem Rad- und Gehweg, Nähe zur Kreuzung Malmöstraße. Der Notarzt war schnell vor Ort, konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Zur Spurensicherung stellte die Spurensicherung ein Zelt am Tatort auf und die Kriminalbeamten suchten die Umgebung ab.

Zur Zeit äußert sich die Polizei zu dem Vorgang noch nicht, sie geht aber von einem Tötungsdelikt aus. Erste Erkenntnisse sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden.

