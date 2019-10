Für die Freiwillige Feuerwehr Klein Wesenberg ist am kommenden Sonntag ein wichtiger Tag. Am Ort, Alte Dorfstraße 18 A, 23860 Klein Wesenberg, werden die Mitglieder der FF Klein Wesenberg sich am 20. Oktober 2019, ab 10:00 Uhr, freiwillig dem Test der dritten Stufe der „Leistungsbewertung Roter Hahn“ unterziehen. Es werden nachgestellte Einsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr Klein Wesenberg geprüft. Eine Prüfungskommission des Kreisfeuerwehrverbandes Stormarn wird dabei überprüfen, wie leistungsfähig die FFW Klein Wesenberg ist. Gemeindewehrführer Hans-Joachim Möller sagt dazu: „Neben spannenden und praktischen Einsatzübungen wird es auch einen theoretischen Teil geben. Mit viel Engagement und Vorfreude auf dieses Event, haben die Mitglieder der Feuerwehr sich selbst, das Gerätehaus und die komplette Technik auf diesen wichtigen Termin vorbereitet.“

Seit Wochen herrscht bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Klein Wesenberg Aufregung. Zu Beginn des Jahres haben sich die Mitglieder entschieden, sich der nächsten Stufe der Schleswig-Holsteinischen Leistungsbewertung Roter-Hahn zu stellen. Für die angestrebte Stufe 3 ist sehr viel Anstrengung erforderlich. Im Vordergrund stehen die beiden Einsatzübungen, die genauestens von der Prüfungskommission, nach den Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes SH, unter die Lupe genommen werden.

Dabei handelt es sich um einen Einsatz „Einheit im Löscheinsatz“ und einen Einsatz der Kategorie „Technische Hilfeleistung“, bei der ein PKW Unfall nachgestellt und bewerkstelligt werden muss.

Zusatzinformationen:

Diese Leistungsbewertung wird als Ehrengabe für die Erfüllung der Ausschreibung gestiftet. Eine Bewertung der Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit einer ganzen Feuerwehr ist seit vielen Jahren Tradition im Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Die Integration aller Abteilungen und Mitglieder zur Erfüllung einer gemeinschaftlichen Aufgabe zeichnet das Feuerwehrwesen in Schleswig-Holstein aus. Der pflegliche Umgang mit dem der Feuerwehr anvertrauten Geräten und Liegenschaften, die Beherrschung der Technik zur Rettung von Leben und Bewahrung von Sachwerten, die Wahrung von guten Traditionen und die Anpassung an technische Fortschritte sind charakteristisch für die freiwilligen Feuerwehren und soll in dieser Leistungsbewertung herausgestellt werden.

Ablauf des Tests:

• 09:00 Eintreffen der Kommission

• 10:00 Antreten der gesamten Wehr

• 10:05 Marschieren der gesamten Wehr

• 10:10 Begutachtung der Dienstkleidung

• 10:15 Vortrag des Sicherheitsbeauftragten

• 10:30 Unterrichtseinheit „Gefahren an der Einsatzstelle,

Schwerpunkt Strom“, von Dennis Lohmann

• 11:00 Fahrzeugbegutachtung der Kommission

• 11:15 Bewertung der „Persönlichen Schutzausrüstung“

• 11:20 Übung „Technische Hilfeleistung“

• 11:45 Rückbau; Stiche und Knoten vorführen

• 12:00 Übung „Einheit im Löscheinsatz“

• 13:00 Bekanntgabe des Ergebnisses