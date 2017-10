Neuer Weihnachtszauber in Lübeck – Die „Weihnachtsstadt des Nordens“ lädt ab 27. November wieder zu einem stimmungsvollen Adventserlebnis in Lübeck ein und die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) hat gleich zwei Überraschungen in petto, die das vorweihnachtliche Angebot noch attraktiver machen: Das Weihnachtswunderland für Kinder zieht zum Europäischen Hansemuseum und das Hoghehus am Koberg wird erstmalig zum Kunsthandwerkermarkt.

Das Weihnachtswunderland für Kinder zieht um

In diesem Jahr wird die beliebte Kindereisbahn inklusive Wichtelwald und Gastronomie rund um das Europäische Hansemuseum vom 27. November bis 30. Dezember zum vorweihnachtlichen Familienausflug einladen. Damit verlässt das Weihnachtswunderland seinen bisherigen Standort an der Obertrave und das aus gutem Grund: „Die ständige Gefahr des Hochwassers hat uns dazu bewogen, einen geschützteren Platz für unseren Familienweihnachtsmarkt zu suchen. Das Europäische Hansemuseum ist für uns der perfekte Partner und ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr unsere kleinen und großen Gäste erstmalig zum Weihnachtswunderland rund um das Hansemuseumsquartier einladen können“, erklärt LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas. Auch die Direktorin des Europäischen Hansemuseums, Dr. Felicia Sternfeld, zeigt sich über den geplanten Umzug erfreut: „Das Weihnachtswunderland ist uns mit seinen familienfreundlichen Angeboten herzlich willkommen und wir freuen uns auf das neue Weihnachtsareal rund um das Hansemuseum.“ Die 200 Quadratmeter große Kindereisbahn bietet auf dem Spielplatz vor dem Café „Fräulein Brömse“ ein unbeschwertes Eislaufvergnügen für Kinder bis 12 Jahre und der Wichtelwald lädt im Hof des Burgklosters zum Spielen ein. Auf der Dachterrasse des Europäischen Hansemuseums locken eine Weihnachtsbühne mit Programm, Glühwein, weihnachtliche Leckereien und ein einmalig schöner Panoramablick über den Hafen. „Besonderer Dank gilt der Possehl-Stiftung, der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck und den Stadtwerken Lübeck, die das Weihnachtswunderland mit seinen kindgerechten Angeboten auch in diesem Jahr wieder großzügig unterstützen werden,“ ergänzt Christian Martin Lukas.

Kunsthandwerker im Hoghehus und St. Annen-Museum

Neu ist in diesem Jahr auch der Kunsthandwerkermarkt im Hoghehus am Koberg. Er lädt vom 01. bis 10. Dezember bis zu 40 Kunsthandwerker aus Lübeck und Region ein, ihre schönsten Arbeiten im Gewölbekeller und der Diele des historischen Kaufmannshauses zu präsentieren. „Der Kunsthandwerkermarkt im Hoghehus bietet vielen Kunsthandwerkern, die – bedingt durch die Absage des diesjährigen Kunsthandwerkermarktes im Heiligen-Geist-Hospital – eine Ausstellungsmöglichkeit gesucht haben, eine Heimat. Darüber sind wir sehr glücklich und freuen uns über diese einmalige Zusammenarbeit,“ erläutert Christian Martin Lukas. Der Kunsthandwerkermarkt ist eine Veranstaltung der LTM, Eintritt: 2,00 Euro.

Auch das St. Annen-Museum bietet im Rahmen seiner Ausstellung „Weihnachtswünsche. Die Welt des Spielzeugs um die Jahrhundertwende“ Kunsthandwerkern aus der Region die Möglichkeit, in seinen Räumlichkeiten auszustellen. „Mit der diesjährigen Weihnachtsausstellung wollen wir unseren Beitrag leisten, um die Weihnachtsstadt des Nordens noch attraktiver zu machen und das kulturelle Angebot zu erweitern. Die geplanten Kunsthandwerkerstände würden die Spielzeugausstellung perfekt ergänzen und die vorweihnachtliche Stimmung in St. Annen abrunden“, so Prof. Dr. Hans Wißkirchen, Leitender Direktor der LÜBECKER MUSEEN. „Wir haben eine Reihe von Kunsthandwerkern, die sich mit dem Thema Spielzeug beschäftigen, eingeladen und hoffen sehr, dass unser Angebot angenommen wird.“

Dr. Jutta Sczakiel, Vorsitzende Deutscher Verband Frau und Kultur e.V., Gruppe Lübeck, zeigt sich sehr erfreut, dass viele der Kunsthandwerker, die in diesem Jahr aufgrund dringend erforderlicher Restaurierungsarbeiten nicht wie geplant auf dem Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital ausstellen können, einen Platz im Hoghehus und auch im St. Annen-Museum gefunden haben. „Ich bin sehr glücklich, dass ein Großteil der Kunsthandwerker, denen wir in diesem Jahr leider absagen mussten, nun doch noch die Chance haben wird, in der Vorweihnachtszeit in Lübeck auszustellen.“ Bitte vormerken: Der Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital feiert im nächsten Jahr seinen 50. Geburtstag und findet vom 30. November bis 10. Dezember 2018 statt.