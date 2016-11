Neues Programm der Wirtschaftsakademie – Druckfrisch liegt ab sofort das neue Gesamtprogramm der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein vor. Alles, was die Akademie im kommenden Jahr an beruflicher Aus- und Weiterbildung im Angebot hat, kann auf insgesamt 260 Seiten entdeckt werden. Die Bandbreite des neuen Bildungskatalogs reicht dabei von A wie Arbeitsorganisation bis Z wie Zeitmanagement. Besonders ausgeweitet hat die Akademie dabei ihr Angebot an Webinaren, wie Matthias Dütschke, Geschäftsführer der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, berichten kann. „Neben erprobten Präsenzangeboten bieten wir eine Reihe von Bildungsgängen, die komplett online absolviert werden können“, erläutert Dütschke.

Neben IHK-Aufstiegsfortbildungen und Zertifikatslehrgängen aus dem kaufmännischen Bereich haben beispielsweise auch Seminare für das Hotel- und Gastgewerbe, Bildungsangebote für Ausbilder oder Prüfungsvorbereitungen für Azubis großen Anteil an den rund 350 unterschiedlichen Bildungsgängen. Darüber hinaus bietet das Programm unter anderem Informationen rund um das duale Studium an der Berufsakademie oder zur staatlich anerkannten Fachschule für Betriebswirtschaft. Zudem finden sich im Katalog auch die Bildungsangebote der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS), die als Tochterunternehmen der Wirtschaftsakademie ebenfalls in Lübeck präsent ist.

Das gedruckte Jahresprogramm 2017 ist bei der Wirtschaftsakademie in der Guerickestraße 6-8 in Lübeck kostenlos erhältlich und kann telefonisch unter (04 51) 50 26 – 100 ebenfalls kostenfrei angefordert werden. Unter www.wak-sh.de findet sich ein Onlinekatalog zum Download.