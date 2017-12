Foto: https://pixabay.com – Wir wünschen Dir, lieber LeserIn, ein gesegnetes, friedvolles Jahr 2018! In Zeiten, in denen sich viele immer mehr und immer wieder etwas Brandneues wünschen – ein neues Auto, einen neuen Computer, das neuste Handy, die neuste Mode – da wünschen wir, dass im neuen Jahr alles beim Alten bleibt: Bleibt zufrieden, bleibt gesund und so liebenswert und treu, wie Ihr es bisher wart und gut mit hier-luebeck.de meintet!

Herzliche Grüße zum neuen Jahr vom www.hier-luebeck.de-Team & Wolfgang Freywald