NEW YORKER feiert Store Opening nach Umbau in Lübeck – Das internationale Fashionunternehmen NEW YORKER eröffnet am Samstag, den 28. Januar 2017 seinen Store im Haerder Center in Lübeck

NEW YORKER präsentiert in seinem neuen, umgebauten Store auf rund 1.152 m² Verkaufsfläche, verteilt auf zwei Etagen, die neuesten Trends und Modehighlights. Die Kollektionen bestehen aus den NEW YORKER Eigenmarken FSBN, FB SISTER, SMOG, AMISU und CENSORED sowie einer großen Auswahl an ACCESSOIRES und der eigenen Sportkollektion NEW YORKER ATHLETICS.

NEW YORKER hält an diesem besonderen Eröffnungstag die aktuelle Frühjahrskollektion sowie besondere Angebote für seine Kunden bereit. Vom 28.01.2017 bis zum 04.02.2017 erhalten die Kunden ab einem Einkaufswert von 25 Euro einen Rabatt von 5 Euro, ab einem Einkaufswert von 50 Euro sogar einen Rabatt von 10 Euro.