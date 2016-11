Nordische Welten im Programm – Spielfilme – Drifters © N.Hallström/B-Reel Feature Film 17 Spielfilme in spektakulären Einöden: In der imposanten Fjord­landschaft West­norwegens verfolgt eine junge Frau ihre „Rache“ nach einem ausgeklügelten Plan wie Baltasar Kormákur, der in „Der Eid“ durch die Lavafelder Islands hetzt.

In norwegischen Bergdörfern treibt ein Brandstifter in „Pyromaniac – Bevor ich verbrenne“ sein Un­wesen, in einem Fischerort an der isländischen Küste entbrennt die erste Liebe zweier Jungen in „Herzstein“ und in „Drifters“ befindet sich die Protagonistin am Rande der Gesellschaft. Im Spielfilmprogramm präsentieren sich neben weiteren deutschen Erstaufführungen Internationale Premieren wie bei „Die Vögel über dem Sund“ von Nicolo Donato und dem Eröffnungsfilm des diesjährigen Festivals „Rosemari“ in Regie von Sara Johnsen.

Dokumentarfilme

Kwassa Kwassa © Superflex

Das Dokumentar­filmprogramm zeichnet faszi­nieren­de Portraits von besonderen Per­sönlichkeiten wie dem Chéf René Redzepi von Kopenhagens weltbekanntem Restaurant in „Noma – My perfect storm“ oder dem Erfolg der isländischen Fußballmannschaft in „Wie ein Vulkan – Der Aufstieg des isländischen Fußballs“ nach. Ausgewählt sind auch Filme wie „Les Sauteurs“, in denen Gewalt und die Konsequenzen von Krieg besonders eindringlich erfahrbar und erlebbar gemacht werden. Und aus der Perspektive von „Kwassa Kwassa“, einem besonders eindrucksvollen Dokumentarfilm als Deutscher Premiere, ergeben sich umgekehrte Fragestellungen: Was ist Europa? Und vor allem, wer ist Europa?

Serien und Specials

Modus © Nadcon/ZDF

Der spezielle skandinavische Stil des „Nordic Noir“, markiert durch komplexe Persönlichkeiten und menschliche Abgründe, gepaart mit einer Prise Gesellschaftskritik, findet sich auch im Serienprogramm des Festivals wieder, das dieses Genre zum ersten Mal in einer eigenen Reihe präsentiert. „Modus – Der Mörder in uns“, „Midnight Sun“, „Trapped“ oder „Splitting Up Together“ sind nur einige qualitativ hochwertige Beiträge des Serienprogramms.

Im „traditionellen“ Specials Programm der Filmtage brillieren: „Die Höhle“ von Henrik Martin Dahlsbakken, „Der Kommissar und das Meer: Für immer Dein“ mit dem diesjährigen NDR-Jury Mitglied Inger Nilsson, die finnische Komödie „Was Männer sonst nicht zeigen“ und „Das Löwenmädchen“ von Vibeke Idsøe.

Nordic Shorts

Haltestelle © Of Course My Films

Amüsanter Nordic Mix: Kurzfilme aus den nordischen Ländern sind unterteilt in die vier the­matischen Programme „Scheidewege & Wendepunkte“, „Den Löffel abgeben“, „Erwartungen & Ent­wicklungen“ und „Platt­form Schweden“. Darunter ist eine internationale Kurzfilmpremiere aus Finnland: „Haltestelle“ ist ein fesselndes Kurzfilmvergnügen über zwei Menschen, die sich wiederbegegnen und vergangene Zeiten nonverbal durch eine Fensterscheibe auswerten. Wer sich durch den nordischen Kurzfilm-Dschungel bewegt, kann seine Eindrücke in genauso knapper Form wie dem des Filmformats unter #nordicfilmdays auf Twitter festhalten und uns dort seinen Lieblingskurzfilm verraten.

Filmforum

Wir sind die Flut © derzianPictures

Drei beeindruckende Spielfilmdebüts zeigt das diesjährige Filmforum: „Das Staubtuch” der türkischen Regisseurin Ahu Öztürk, „Wir sind die Flut” mit Max Mauff in einer der Hauptrollen und „Fado”, von Jonas Rothlaender inszeniert. Außerdem feiert das Filmforum ein Jubiläum: 10 Jahre Hörfilm bei den Nordischen Filmtagen Lübeck! „Die vierte Gewalt“ http://www.luebeck.de/filmtage/de/programm/movie/view/2016/7935.html und „Polizeiruf 110 – Angst heiligt die Mittel“ werden mit Autodeskription ausgestrahlt.http://www.luebeck.de/filmtage/de/programm/movie/view/2016/7934.html

