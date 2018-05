Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck (ots) – Am Dienstagvormittag (08. Mai 2018) wurde in Lübeck St. Lorenz die Fahrerin eines Motorrollers in Folge eines Verkehrsunfalls schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach hatte sie der Fahrer eines Skoda Octavia beim Einbiegen in den fließenden Verkehr übersehen. (Bildergalerie siehe Seite 2) >>>> Gegen 08.15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in der Moislinger Allee alarmiert. Ersten Hinweisen nach sollte die Fahrerin eines Rollers eingeklemmt sein. Wie sich herausstellte, war es zwischen der Margarethenstraße und dem Töpferweg vor einer dortigen Grundstücksausfahrt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem PKW gekommen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers auf eine schwer verletzte 36-jährige Frau und eine stark beschädigte Vespa, die gegen einen Skoda Octavia geprallt war. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der 43-jährige Skoda-Fahrer von einem Grundstück nach links in die Moislinger Allee in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei übersah er vermutlich die von links stadtauswärts fahrende Vespafahrerin. Die 36-Jährige versuchte noch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet sie ins Rutschen und prallte anschließend gegen den Octavia. Bedingt durch den Zusammenstoß und den Sturz verletzte sich die Rollerfahrerin schwer – zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand jedoch nicht. An der nicht mehr fahrbereiten Vespa entstand ein Schaden von circa 3000 Euro, das Gefährt musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an dem Skoda kann noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Moislinger Allee zwischen dem Töpferweg und der Margarethenstraße für knapp eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Quelle: presseportal.de

am 8. Mai 2018, 10:38 Uhr