Bad Segeberg (ots) – Nach dem Fund einer Metallkiste mit Jagdmunition an einem Angelsee im Bereich Nützen sucht die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer. Angler fanden die Metallkiste, die gewaltsam aufgebrochen wurde, bereits am 12. Januar 2020. Sie informierten die Polizei über ihren Fund und die Polizeibeamten stellten die Kiste und die darin befindliche Jagdmunition sicher. Die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg gehen davon aus, dass die Kiste aus einem Diebstahl oder Einbruch stammt und suchen nun die rechtmäßigen Eigentümer. Personen die Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04551/884-0 mit der Kriminalpolizei Bad Segeberg in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de