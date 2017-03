Prof. Dr. med. Tobias Keck – Mitgliedschaft im PRIMO MEDICO Netzwerk bestätigt –

Prof. Dr. med. Tobias Keck ist Spezialist für Viszeralchirurgie (Eingeweidechirurgie) und Direktor der Klinik für Chirurgie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Lübeck. Die Chirurgische Klinik von Professor Keck und seinen Kollegen ist ein deutschlandweit renommiertes Zentrum für die Behandlung von Erkrankungen der Leber und der Bauchspeicheldrüse.

Vor allem bei der Operation von Tumoren des Pankreas (Bauchspeicheldrüse) ist die Klinik in Deutschland bislang die einzige Klinik, die diese Eingriffe in Schlüssellochtechnik (minimalinvasiv), also für den Patienten so schonend wie möglich, durchführt. Damit sind sie auf diesem Gebiet absolute Vorreiter und verfügen über in Deutschland einzigartige Erfahrung bei diesen komplexen chirurgischen Eingriffen.

Die hohe Expertise in der minimal invasiven Chirurgie hat der Klinik den Status Deutsches Exzellenzzentrum für minimal invasive Chirurgie der Fachgesellschaft DGAV eingebracht. PRIMO MEDICO ist ein Netzwerk für medizinische Experten im deutschsprachigen Raum. Die Aufgabe des Netzwerkes besteht darin, eine direkte Verbindung von Patient und Arzt zu schaffen

und damit jedem Patienten die Möglichkeit zu bieten, zu seiner Erkrankung einen geeigneten Spezialisten zu finden.

Die Qualität des Netzwerkes wird über einen medizinischen Fachbeirat und Zugangskriterien sichergestellt. Unser Netzwerk-Service steht auch internationalen Patienten zur Verfügung. Das Siegel des PRIMO MEDICO Netzwerkes ist ein Ausweis für höchste medizinische Qualifikation. Für Professor Keck wurde die Mitgliedschaft in diesem Netzwerk am 10. März 2017 mit der Übergabe des Siegels bestätigt.