Profil schärfen und durchstarten im Job · Foto: Biz · Workshop für Berufsrückkehrende am 18. Juni 2019 in Lübeck und 19. Juni 2019 in Eutin. Die Aussichten für Frauen und Männer, die nach einer familienbedingten Auszeit auf den Arbeitsmarkt wieder zurückkehren wollen, sind so gut wie schon lange nicht mehr. Fachkräfte werden bereits in vielen Berufen händeringend gesucht und der Bedarf steigt aufgrund der demografischen Entwicklung weiter.Doch nach der Familienphase ist vieles anders. Zu den bestehenden Fähigkeiten sind neue hinzugekommen und Prioritäten ändern sich. Wie möchte ich mich authentisch auf dem Arbeitsmarkt präsentieren? Welche Unternehmen möchte ich ansprechen und wie sieht mein neuer Job aus?

„Diese und weitere spannende Fragen klären wir gemeinsam mit Trainerin Tanja van den Eijnde-Pieper. In dem Workshop ermitteln Sie persönliche Stärken und Talente und schärfen so Ihr Profil. Nutzen Sie die Chance, sich auf den Wiedereinstieg vorzubereiten und melden Sie sich gleich an“, rät Sandra Salamon, die Berufsrückkehrende in der Agentur für Arbeit Lübeck betreut.

Der kostenfreie Workshop findet statt von 09:00 bis zirka 12:30 Uhr • am 18. Juni 2019 in der Agentur für Arbeit Lübeck, Raum 332 (3. OG), Hans-Böckler-Str.1, 23560 Lübeck • am 19. Juni 2019 in den Räumen der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH (EGOH), Röntgenstraße 1, 23701 Eutin.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0451 588-249 beziehungsweise -397 oder E-Mail Luebeck.BiZ@arbeitsagentur.de.