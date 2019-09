Roland Kaiser als Gaststar im NDR Fernsehfilm „Eisland“ – Fotos am Set. NDR dreht Tragikomödie mit Axel Prahl, Merlin Rose und Christine Schorn – Gaststar Roland Kaiser. Fotos: Holger Kasnitz · Text: Holger Kasnitz und NDR. Am Montag, 2. September 2019 gab es in einem Restaurant in Hamburg einen NDR Pressetermin. Mit etwas Wartezeit ist zu rechnen, stand auf der Einladung. Stimmte auch. Danach wurden die Darsteller vorgestellt, zwei an der Zahl und Gaststar Roland Kaiser. Dann gingen wir alle in das kleine feine Restaurant um zu fotografieren und die NDR Kameraleute machten ihre Filmaufnahmen für die Nachrichten und Informationssendungen. Es gab drei verschiedene Standbilder. Axel Prahl mit Roland Kaiser. Merlin Rose, Axel Prahl und Roland Kaiser. Axel Prahl und Merlin Rose. Die Darsteller klagten über Hunger, sie hatten schon den ganzen Tag gedreht und nun kamen auch noch eine große Anzahl Presseleute.

Axel Prahl steht mit Christine Schorn, Merlin Rose und Jan Hendrik Stahlberg für die NDR Tragikomödie „Eisland“ vor der Kamera – sowie mit Schlager-Star Roland Kaiser in einer Gastrolle. Regisseurin Ute Wieland („Tigermilch“) dreht den Film bis zum 1. Oktober in Hamburg.

Die Vorlage schrieb Drehbuch-Debütant Maxemilian Kaufmann, Student an der Filmuniversität Babelsberg. Wann der Mittwochsfilm „Eisland“ im Ersten läuft, steht derzeit noch nicht fest.

Zum Inhalt: Das Leben besteht für Marko (Axel Prahl) vor allem aus Tiefkühlpizzen und Rückenschmerzen. Seit fast 30 Jahren schleppt der Witwer Gefrierware für die Firma „Eisland“ an die Haustüren seiner vornehmlich älteren Kundschaft. Als Marko krankheitsbedingt in Frührente muss, gerät sein Leben in Schieflage. Dabei hat Marko doch nur ein Ziel: Sein studierender Sohn (Merlin Rose) soll es einmal besser haben. Anwalt oder Richter, das wäre was. „Hauptsache nichts, wo man ein Namensschild tragen muss.“

Durch das Ableben einer Kundin eröffnet sich ihm unerwartet ein ganz neues Geschäftsmodell. Leider hat er die Rechnung ohne den neugierigen Nachbarn (Jan Hendrik Stahlberg) gemacht. Als ihm dann auch noch sein eigener Sohn auf die Schliche kommt, droht Markos Kartenhaus einzustürzen.

Neben den Genannten spielen u.a. Inge Maux (Frau Meuer) Narges Rashidi (Orthopädin), Pheline Roggan (Physiotherapeutin Verena) sowie Michael Specht und Björn Meyer als Lieferanten.

Produzent ist Michael Eckelt (Riva Filmproduktion), Regie: Ute Wieland, Kamera: Eeva Fleig, Ausstattung: Frank Polosek, Produktionsleiterin: Beatrice Hallenbarter. Die Redaktion hat Patrick Poch.