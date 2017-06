Foto: TBF/Holger Kröger · Sanierung und Fertigstellung der Synagoge · Zu der Vereinbarung des Koalitionsvertrages bezüglich der „Sanierung und Fertigstellung der Synagoge in Lübeck“ erklärte der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft Christopher Lötsch:„Die Garantieübernahme der neuen Landesregierung zeigt das Verantwortungsbewusstsein der neuen Landesregierung. Diese Landesregierung legt Wert auf interkulturelles Leben in Schleswig-Holstein. Die Sanierung und Fertigstellung der Synagoge in Lübeck ist dafür ein wichtiges Projekt. Viele Akteure haben bereits einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des Gebäudes geleistet. Die Lübecker CDU-Bürgerschaftsfraktion begrüßt diese Garantie im Koalitionsvertrag, zumal die Bürgerschaft selbst bereits 2013 ein klares Bekenntnis zugunsten der Synagoge abgegeben hat.“

