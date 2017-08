SHMF dankt Medienpartner NDR – Eine besonders gelungene Spielzeit des Schleswig-Holstein Musik Festival (171.000 Besucher, Auslastung von 90 Prozent) geht nicht nur mit einem großen Abschlusskonzert heute Abend zu Ende, sondern auch mit einer zusammenfassenden Berichterstattung des NDR: Um 11:30 sendet das NDR Fernsehen das 45-minütige Festival-Feature »Sommer-Saiten – Das Schleswig-Holstein Musik Festival 2017«, mit musikalischen Highlights und den schönsten Bildern und Geschichten des SHMF.

Schon während der acht Festivalwochen präsentierte das NDR Fernsehen im »Schleswig-Holstein Magazin« regelmäßig die Festival-Tipps. Zusätzlich wurde ausführlich über die Highlights und zentralen Ereignisse des Musiksommers berichtet. Insgesamt neun Mal widmete sich die Sendung »Schleswig-Holstein 18:00« dem SHMF.

Auch die Radioprogramme des NDR sendeten regelmäßig Berichte zum SHMF, darunter NDR Kultur (auch Live-Übertragungen und Aufzeichnungen von Konzerten), NDR Info und NDR 1 Welle Nord, hier auch montags bis freitags in »Von Binnenland und Waterkant«, NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin präsentierten außerdem die Reihe »Luustern«. Heute Abend ab 20 Uhr überträgt NDR Kultur das SHMF-Abschlusskonzert. Und morgen, am 28. August, sendet NDR Info um 20:30 eine 30-minütige Zusammenfassung des diesjährigen »Plöner Gesprächs« in der Reihe »Das Forum«. In dieser Diskussionsrunde, die am 24. August in der Fielmann Akademie auf Schloss Plön stattfand, debattierten Ulrike Ackermann, Bülent Bilgi und Ulrich Wickert zum Thema »Freiheitliche Demokratien unter Druck«.

Die Medienpartnerschaft mit dem NDR umfasst außerdem die NDR-Klangkörper: Die NDR Radiophilharmonie, der NDR Chor, das NDR Jugendsinfonieorchester und das NDR Elbphilharmonie Orchester waren in das Programm 2017 mit elf Konzerten eingebunden. Dabei gestaltet das NDR Elbphilharmonie Orchester traditionell das Eröffnungs- wie auch das Abschlusskonzert und bildet so die Eckpfeiler des SHMF. Auch heute Abend wirkt es, genau wie das NDR Jugendsinfonieorchester, im Abschlusskonzert in der Kieler Sparkassen-Arena mit. Die beiden Orchester spielen zum einen das Konzert für Orchester von Witold Lutoslawski, zum anderen formen sie gemeinsam mit dem Schleswig-Holstein Festival Chor (Einstudierung Nicolas Fink), dem Kinderchor des Ernst-Barlach-Gymnasiums (Einstudierung Brigitte Taubitz) sowie den Solisten Rosa Feola (Sopran), Jürgen Sacher (Tenor) und Michael Nagy (Bariton) jenen stimmgewaltigen Klangkörper, nach dem Carl Orffs »Carmina Burana« verlangen. Die musikalische Leitung hat Krzysztof Urbański, einer der gefragtesten Dirigenten der jungen Generation.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival dankt seinem Medienpartner, dem Norddeutschen Rundfunk, für die großzügige Unterstützung in der Festivalsaison 2017.