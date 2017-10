Starke Worte und starke Solisten – das Programm im November in der MuK – Wortreich – Salman Rushdie erinnert an seinen Freund und Mentor Günter Grass, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, und liest aus seinem neuen Roman „Golden House“ (Di., 28.11.2017, 19.30 Uhr). Als Stimme ihrer Generation erleben wir die junge POP-Poetin und Slammerin Julia Engelmann mit ihrem neuen Programm „Jetzt, Baby – Poesie & Musik“. Das 25jährige Multitalent findet auf allen Kanälen (750.000 Klicks für das Lied-Gedicht „Grapefruit zum Frühstück“) die passenden Worte für das Lebensgefühl vieler (So., 19.11.2017, 19.00 Uhr).

Weltenbummler Arved Fuchs kommt mit seiner neuen Multivisionsshow in die MuK und berichtet vom Segeln im Reich der Stürme, seiner Reise nach Feuerland und in die Antarktis (Mi., 15.11.2017, 19.00 Uhr).

Ein Wiedersehen auf der Bühne gibt es nach 18 Jahren mit der Sopranistin Sarah Brightman. Die Stimme von Sarah Brightman wurde vor allem durch den Welthit „Time To Say Goodbye“, gemeinsam gesungen mit Andrea Bocelli, bekannt. Jetzt tritt sie mit hochkarätiger Unterstützung von Gregorian u.a. in der Royal Christmas Gala auf. Die PreShow zum Deutschland-Tourstart findet im Konzertsaal der MuK statt (18.11.2017, 20.00 Uhr). Frank Peter Zimmermann, einer der bedeutendsten Geiger unserer Zeit, tritt im 3. Sinfoniekonzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf und spielt das Violinkonzert D-Dur op. 61 von Ludwig van Beethoven (Sa., 11.11.2017, 19.30 Uhr). Den Auftakt im November macht Fury in the Slaughterhouse mit der „Little Big World Tour 2017 – live & acoustic“ und feiert das 30jährige Bandjubiläum (Fr., 10.11.2017, 20.00 Uhr).

am 12. Oktober 2017, 14:29 Uhr