STARS AT THE BEACH – SIDO live am 9. September 2017, war trotz Regen ein toller Erfolg in der Strandarena,

Timmendorfer Strand. „MEIN BLOCK – MEIN BEACH“, Sido rappte am Ostseestrand. Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Deutschland wohl bekanntester Rapper kam am Samstag nach Timmendorfer Strand. Mit Sido stand erstmals ein Rapper auf dem Programm in der Strandarena – ganz unter dem Motto „Bewahrt euch diese Bilder im Kopf. Foto-Galerie Seite 2 >>>>Zwei Echos, über drei Millionen verkaufte Tonträger und Goldstatus bei gleich mehreren Alben – mit Songs wie „Mein Block“ oder „Ich und meine Maske“ traf Sido Anfang der 2000er den Nerv der Zeit. Er machte den deutschsprachigen Gangsta-Rap salonfähig und feiert mit Ohrwürmern wie „Astronaut“ und „Der Himmel soll warten“ seit Jahren große Erfolge. In Zusammenarbeit mit Mark Forster, der bereits vor zwei Jahren bei Stars at the Beach auf der Bühne stand, veröffentlichte er die Single „Au revoir“ mit über 645.000 verkauften Exemplaren. Am 9. September 2017 trat Deutschlands Rapper Nummer Eins bei „Stars at the Beach“ am Ostseestrand auf. Mit viel Wortwitz, Klassikern und neuen Songs hatte er die Strandarena in Timmendorfer Strand zum Bouncen gebracht.

Das Wetter war wieder (gegenüber Tags zuvor), trocken und die Stimmung bombastisch. Danke Sido, komme bald mal wieder in die Stranarena.

am 11. September 2017, 19:19 Uhr