Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Stefan Gwildis in der Kulturwerft Gollan – 2. Oktober 2017 · Gwildis liest Storm. Der Schimmelreiter. Der bekannte Hamburger Sänger und Musiker hatte als Kind schon oft Burgen, bei Ebbe am Nordseestrand gebaut. In der Schule bei Storms “Der Schimmelreiter“ mitgefiebert. Hauke Haien war ihm dadurch bekannt. Später hatte Gwildis manchen Deichbruch im Leben miterlebt und doch wieder Boden unter den Füßen bekommen.Am Montagabend war er in der Kulturwerft Gollan in Lübeck und las eine Textfassung des Schimmlreiter von Dr. Sonja Valentin. Musikalisch begleitet wurde Stefan Gwildis von Tobias Neumann (Klavier) & Hagen Kuhr (Cello).

Es war ein spannender Abend. Kurz vor Ende der Lesung sagte Gwildis, so nun können Sie alle noch mal kollektiv abhusten. Das Publikum lachte und vereinzelt wurde gehustet. Nach der Lesung blieb es einige Zeit mucksmäuschenstill in der Halle und dann setzte ein tosender Applaus ein. Zu Beginn und am Ende der Veranstaltung trug Gwildis jeweils einen Song vor. Alle Besucher waren begeistert.

gwildis liest storm. der schimmelreiter kann man als CD kaufen. Seine neuste Musik CD heißt Alles Dreht Sich.

Begleitet wurde Stefan Gwildis von seiner Enkelin Lotti. Sie arbeitet als Illustratorin.