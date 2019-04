Suchaktion an der Untertrave in Lübeck · Text: TBF · Fotos: TBF/Holger Kröger · Zu einer großen Suchaktion kam es in der Nacht zu Sonnabend auf der Trave: Passanten hatten angeblich ein Geräusch aus dem Wasser gehört und die Feuerwehr verständigt. Die kam mit Tauchern und Spezial-Ausrüstung – die Suche war vergeblich, die Feuerwehrleute fanden nichts. Der Verdacht: Eine Person könnte ins Wasser gefallen sein. (Bildergalerie Seite 2) >>>>Am späten Abend, gegen 23.30 Uhr rückte die Feuerwehr an, weil Personen am Ufer ein Geräusch aus dem Wasser der Trave gehört hatten und sich sorgten, es würde jemand ertrinken.

Die Feuerwehrleute leuchtete den Kaibereich großflächig aus und suchten ihn ab. Ein Taucher ging ebenfalls ins Wasser und die Polizei sperrte den Bereich für die Schifffahrt. Zusätzlich kam auch ein Boot zum Einsatz, das ein Sonar an Bord hatte, um nach nach einer möglichen Person im Wasser Ausschau zu halten. Um 0.45 Uhr ging ein zweites Mal ein Taucher ins Wasser – ohne Ergebnis, danach wurde die Suche abgebrochen und beendet.