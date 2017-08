“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kröger · Fahrbahninstandsetzungen in Dankwarts- und Marlesgrube · Teilsperrungen für einige Stunden am 21. und 22. August 2017 · Witterungsbedingt haben sich die bereits angekündigten Fahrbahninstandsetzungen für die Dankwartsgrube und Marlesgrube verschoben. Die Arbeiten finden jetzt in der kommenden Woche statt:

Dankwartsgrube (von Haus Nr. 3 bis Obertrave) am 21. August 2017

Marlesgrube (von Haus Nr. 47 bis Haus Nr.73) am 22. August 2017 Im Zuge der Maßnahme sind Teilsperrungen der betroffenen Straßenzüge für jeweils einige Stunden notwendig. Vorbereitungsarbeiten und Nacharbeiten finden in der Regel mit halbseitigen Absperrungen unter laufendem Verkehr statt.Angewandt wird das sogenannte DSK-Verfahren (Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise). Dieses Verfahren eignet sich für alle Asphalt- und Betonstraßen, deren Unterlagen tragfähig sind. Das Verlegen einer DSK verlängert die Nutzungsdauer von angegriffenen Asphaltdeckschichten um etwa fünf bis acht Jahre. Damit werden Unebenheiten beseitigt und die Griffigkeit verbessert. Der Asphalt für DSK besteht aus einem Gemisch aus groben und feinen Gesteinskörnungen, Bitumenemulsion, Zusätzen und Wasser. Auf der Baustelle wird das Mischgut in einer kombinierten Misch- und Verlegemaschine fortlaufend produziert und direkt eingebaut. Die neue Deckschicht kann schon nach etwa 20 Minuten nach dem Einbau dem Verkehr übergeben werden.

Vorrausetzung für die Einhaltung der genannten Termine ist eine günstige Witterung. Bei Regenwetter werden sich die Termine entsprechend verschieben.

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen.