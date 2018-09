“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Wolf Kamlott · Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH veranstaltet in diesem Jahr die neue Konzertreihe „Stars am Strand 2018“ und holt drei Hochkaräter an die Ostsee. Sarah Connor, Felix Jaehn und Roland Kaiser – dieses Line-Up der Extraklasse präsentierte die Veranstalterin im September in ihrer Open Air Reihe „Stars am Strand 2018“ vor der einmaligen Kulisse des Ostseestrandes. Weiter ging es am Sonnabend, den 7. September, mit Felix Jaen. Nicht weniger spektakulär, nur ein komplett anderes Musikgenre, gibt es am Samstag, den 8. September, in der Musik-Arena direkt am Strand zu bestaunen. Der mittlerweile international gefeierte DJ und Producer Felix Jaehn wird die Arena mit seinen Beats zum Kochen bringen und kein Bein wird mehr still stehen. Sein Remix des Songs „Cheerleader“ des jamaikanischen Sängers Omi wurde zum weltweiten Hit und seine Version von „Ain´t nobody loves me better“ zur Hymne eines ganzen Sommers. Man kann gespannt sein, welches musikalische Arrangement er sich für Timmendorfer Strand überlegt.

„Wir freuen uns, dass wir es in Eigenregie geschafft haben, mit unserer Open Air Reihe „Stars am Strand 2018“ drei echte Größen der deutschen Musiklandschaft zu uns an den Timmendorfer Strand zu bringen – durch das abwechslungsreiche Line Up, kommt jeder Geschmack auf seine Kosten“, berichtet Tourismusdirektor Joachim Nitz.

Die Open-Air Arena befindet sich am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand und bietet Steh- und Sitz-Plätze für 4.700 Konzertbesucher.

