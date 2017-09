“Zum Bilderbogen”



Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Wahlarena: Martin Schulz in Lübeck:

Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin, hatte die Wahlarena bereits hinter sich – heute war ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) dran. In der Lübecker Kulturwerft Gollan konnten ihm 150 ausgesuchte Zuschauer Fragen stellen und mit den Themen konfrontieren, die ihren Alltag betreffen. Das Erste übertrug die Sendung live ab 20.15 Uhr. Moderiert wurde die Wahlarena erneut von Sonia Seymour Mikich (WDR) und Andreas Cichowicz (NDR). Wir zeigen einen Bilderbogen >>>>Eine Woche nach dem Auftritt von Kanzlerin Merkel sahen auch heute wieder Millionen Fernsehzuschauer auf die Lübecker Kulturweft. In der Wahlarena war SPD-Kanzlerkandidat Schulz zu Gast.

Anschließend war Martin Schulz noch im Strandsalon, Nähe Hubbrücke.