Für alle Nordlichter: Ein kleines Gedicht von Petra Haack als Weihnachtsgruß für hier-luebeck.de:

Weihnacht im Norden

Die Bäume kahl, der Himmel grau,

es gießt seit Wochen schon wie Sau.

Der Sturm zerrt an den Lichterketten,

die Deko ist nicht mehr zu retten.Die Schafe fern am Nordsee-Deich,

stehen still, sind durchgeweicht.

Sie trotzen stumm dem Sturm-Geheul,

als tonnenschwere, nasse Knäuel.

Weihnachts-Stimmung – ja, von wegen –

bei sieben Grad und Nieselregen?

Weiß ist Sehnen, unsere Sucht,

nach flachem Land mit Zuckerguss.

Doch schneit es heut nicht, schneit nicht morgen,

Tja, so ist Weihnacht – hier im Norden.