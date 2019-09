Text und Fotos: Holger Kasnitz · Wir haben Sommer, und nun sehe ich Ende August die ersten Weihnachtsstollen in den Geschäften, wie bescheuert ist das denn!!! Seit Jahren ärgert mich das, denn Weihnachtliches erwarte ich im Oktober oder November und nicht im Spätsommer! Kürzlich, es war ein sonnigen heißen Tag, ging ich einkaufen. Draußen waren 28 Grad Celsius. Als ich durch den Laden ging, blieb ich wie angewurzelt stehen und traute meinen Augen nicht. Da lagen schon Christstollen und weiteres Weihnachtsgebäck zu Hauf in den Regalen. Ich fragte eine Verkäuferin, „sind das Restbestände vom vergangenen Jahr?“ „Nein,“ sagte sie, es ist Neuware für die Weihnachtszeit.“

In der ehemaligen DDR lief das Zeug unter dem Begriff “Jahresendzeitprodukte“. In Deutschland, Europa und auf der gesamten Nordhalbkugel der Erde beginnt der Herbst am 23. September. In Rheinland-Pfalz sind noch bis zum 9. September Sommerferien. Im Radio machen sich die Leute schon darüber lustig, „nächste Woche werden wir uns schon mal nach einem Weihnachtsbaum umschauen,“ lästern sie, „sonst bekommen wir vielleicht keinen mehr ab. Und im April ist ja wieder Ostern, vieleicht gibt es noch in diesem Jahr Schokoladen-Osterhasen, man weiß ja nie.“

am 1. September 2019, 08:34 Uhr