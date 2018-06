djd Pressetreff | Wenn der Kollege ein Otter ist ·Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter des Otter-Zentrums sind ganz nah dran an den heimischen Wildtieren. Foto: djd/Aktion Fischotterschutz e.V. – Arbeiten im Otter-Zentrum Hankensbüttel

(djd). Im Otter-Zentrum im niedersächsischen Hankensbüttel kann man sich zum einen ehrenamtlich für den Naturschutz engagieren und zum anderen auch Berufung und Beruf verbinden. In den 30 Jahren des Bestehens haben hier viele Hunderte von Freiwilligen für den Naturschutz gearbeitet und so manchem engagierten Naturschützer konnte ein Arbeitsplatz angeboten werden. Da in den kommenden Jahren eine Erweiterung des Naturerlebniszentrums von 6,5 auf 8,5 Hektar vorgesehen ist, werden weitere Naturschützer gebraucht, die im Ehren- und Hauptamt für die Einrichtung tätig werden wollen.

Ehrenamtliches Engagement

Heute schon beschäftigt die Aktion Fischotterschutz e.V. als Betreiber des Otter-Zentrums jedes Jahr zwischen zehn und 15 Bundesfreiwillige, die Gruppen führen, Schaufütterungen abhalten, in der Tierpflege beschäftigt sind oder das naturnahe Freigelände mit Gewässern, Wald und Wiesen pflegen. Hinzu kommen Praktikanten, Diplomanden und Doktoranden sowie jährlich ein bis zwei Teilnehmerinnen am Freiwilligen Ökologischen Jahr. Außerdem suchen über 100 Ehrenamtliche bundesweit in ihrer Heimatregion nach Spuren des Fischotters. Diese geben Informationen über die Verbreitung des Fischotters und helfen bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, bei der Ausweisung von Schutzgebieten und dabei, Eingriffe in die Natur möglichst ökologisch auszugestalten. Weitere Informationen gibt es unter www.aktion-fischotterschutz.de.

Nah dran an heimischen Wildtieren

Mit über 50 Arbeitskräften – vom Biologen über Tierpfleger bis hin zu Mitarbeitern in der Verwaltung, im Restaurant oder im Marder-Shop – ist die Einrichtung bundesweit einer der Standorte mit den meisten Naturschützern im Hauptamt. Neben Forschung und Naturschutzbildung werden im Otter-Zentrum aber auch praktische Naturschutzprojekte umgesetzt. Dabei ist der Otter das Symbol für den im Otter-Zentrum erlebbaren modernen Schutz von Otter, Dachs, Hermelin, Nerz, Iltis, Baum- und Steinmarder sowie ihrer Lebensräume. Dieses einzigartige Konzept wird von 80.000 Besuchern jährlich wertgeschätzt, wobei 13.000 Mitglieder und Förderer hinter dem Otter-Zentrum stehen und die finanzielle Basis des Erfolges bilden.