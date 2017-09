Wir suchen Partner/-innen für den Stadtteiltreffpunkt im Aegidienviertel ! – Seit dem Ende des Marli-Cafés sucht der gemeinnützige Aegidienhof e.V. als Eigentümer dieser Immobilie nach einer zukunftsfähigen und gemeinschaftsfördernden Nutzung der Vereinsräume. Aus einer Ideenwerkstatt Anfang April 2017 mit vielen Bewohnern und Bewohnerinnen des Aegidienviertels wurde ein Konzept für einen Stadtteiltreffpunkt entwickelt.

In der Mitgliederversammlung im Juni haben wir beschlossen, dass „in den Vereinsräumen ein Stadtteiltreffpunkt mit vielfältigen, künstlerischen, kulturellen und sozialen Angeboten und einer gastronomischen Nutzung entstehen soll“.

Dies entspricht unserem Vereinszweck, das Zusammenleben von Alt und Jung, von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern durch:

nachbarschaftliche Hilfe und Unterstützung,

kulturelle Veranstaltungen (Vorträge, Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen),

soziale Stadtteilarbeit mit Angeboten für Senioren und Jugendliche (Beratung, Seminare, Kurse, Treffen),

Vorhalten und Betrieb von Gemeinschaftsräumen als Stadtteiltreffpunkt, Entwicklung und Umsetzung eines Betreuungskonzeptes für hilfs- und pflegebedürftige Menschen.

Das Objekt befindet sich in der Lübecker Altstadt unmittelbar bei der Kirche St. Aegidien an der Ecke St.Annen-/Stavenstraße. Es hat eine Gesamtnutzungsfläche von 207 qm im Erd- und Kellergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich – gastronomisch eingerichtet – das Restaurant, die Küche und der Gemeinschaftsraum; im Kellergeschoss Lager-, Kühl – und Technikräume sowie eine behindertengerechte WC-Anlage mit Wickelraum.

Wir wollen noch in diesem Jahr eine/-n oder mehrere Partner/-innen finden, die in einer begrenzten Entwicklungszeit eine Kombination verschiedener Nutzungen organisieren.

Dazu wollen wir die bereits im Aegidienviertel vorhandenen Angebote nutzen und engagierte Menschen ermuntern, bei der Entwicklung mitzumachen.

Wir freuen uns auf alle Hinweise von Menschen, Initiativen und Organisationen, die Angebote im künftigen Stadtteiltreffpunkt machen können oder die Interesse an einer Zusammenarbeit haben.

Mit Ihrem Angebot oder bei Interesse wenden Sie sich bitte telefonisch an Wilma Iwan unter 04 51 / 5 35 58

oder per e-Mail an Sebastian Büttner sebastian.buettner@ae gidenhof-luebeck.de oder schriftlich an Aegidienhof e.V., Frau Margitta Schade-Willer, Weberstraße 1F, 23552 Lübeck.

Wir bitten um Antworten bis zum 30. September 2017. Als Nutzungsbeginn haben wir Januar 2018 vorgesehen.

Kurzkonzept: Aufruf_Treffpunkt-im-Aegidienviertel