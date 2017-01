Ziel ist in Sicht! – Am 12.12 2016 wurde an der Grundschule Groß Steinrade Richtfest gefeiert. Damit ist ein weiterer großer Schritt für das Gelingen der Sanierung der Schule und zur Erhaltung des Standorts getan. Andre Kleyer, Vorsitzender des Schul- und Sportausschuss erklärt dazu:

„Die Zahlen im neuen Gutachten zur Schulentwicklung sprechen eine klare Sprache. Sie machen deutlich, wie richtig die Entscheidung der Bürgerschaftsmehrheit war“

Die Lübecker Politik hatte in der Sitzung der Bürgerschaft am 26.06.2014 beschlossen, den Schulstandort in Groß Steinrade nicht aufzugeben, sondern ein Sanierungs- und Ausbaukonzept auf den Weg zu bringen.

Die Zahlen des damaligen Gutachtens zur Schulentwicklung hatten die Mehrheit der Entscheidungsträger nicht überzeugt.

„Zu Recht“, sagt Andre Kleyer, „heute stellt sich nur kurze Zeit später eine andere Sachlage dar und wir sind froh, die Zahlen der Stadtteilentwicklung richtig gelesen zu haben. „

Für die Schulentwicklung im ländlichen Raum St. Lorenz Nord sind nun wichtige Weichen gestellt, unser Dank geht vor allem an die Eltern und Einwohner vor Ort, welche mit ihrem Engagement diese Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht haben