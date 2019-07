Es gibt bei den Bäckereien mit Frühstück rund um Lübeck bei den Angeboten ganz schön viele Unterschiede in Qualität, Vielfalt und Preis. Und so hat sich das Team von hier-luebeck.de zum Ziel gesetzt, in loser Reihenfolge Angebote, Qualität und Preise zu testen. Wir fangen an mit: “PUCK MEIN OSTSEEBÄCKER“ im Hagebaumarkt, 23554 Lübeck, Bei der Lohmühle 11A. Text und Foto(s) TBF/Holger Kasnitz · Die Bedienung ist nett und ich suchte mir ein „GUTE LAUNE-FRÜHSTÜCK“ für 5,75 Euro aus. 1 Kaffee/Tee, Brötchen, Butter, Küstenfrucht, Salami, Kochschinken, Käse. Der Kaffee stammt aus einer kleinen Flensburger Rösterei. Brötchen: 1 Pucki, 1 kl. Croissants, 1Sonnenkrüstchen. Butter, Marmelade – Küstenfrucht: Pfirsch-Mango und Erdbeer. Wurst: Salami und Kochschinken und Goudakäse.

Den Käse wollte ich heute mal nicht, also ließ ich ihn in Zwiebelmett umtauschen. Das kostete 50 Cent mehr. Andere Frühstücksbäcker tauschen kostenlos, darüber könnte man also streiten. Der Kaffee war lecker. Die Brötchen waren so, wie man sich Brötchen vorstellt. Gut im Geschmack und knackig, die Butter gab es dazu. Die Küstenfrucht-Marmelade schmeckt nicht überzuckert. Die Salami und der Kochschinken waren Spitzenklasse und man schmeckte, dass sie nicht aus der Verpackung kamen.

Die Bäckerei Puck kenne ich aus Stockelsdorf und Ratekau, es gibt von Lübeck bis rauf nach Fehmarn diverse Filialen. Am letzten Dienstag hatte mich ein Freund zum Geburtstagsfrühstück eingeladen. Wir waren mehrere Person dort und alle waren vom Frühstück begeistert.

Mein Fazit: “PUCK MEIN OSTSEEBÄCKER“ kann ich weiterempfehlen. Hier gibt es auch gutes Brot, Kuchen und viele andere lecker, gutschmeckende Backwaren.

Schaut mal bei Puck vorbei, laß euch das Frühstück schmecken und danach könnt ihr bei www.hier-luebeck.de unter dem Artikel einen Kommentar abgeben.