Champagner-Cocktail statt Blumen: Ein perfekter Muttertag

Zeit für ein gemeinsames Erlebnis schenken mit Cocktail-Boxen zum Selbermixen – Jedes Jahr werden in Deutschland Blumen für rund 60 Millionen Euro zum Muttertag verschenkt. Damit landen die Blumen mit 59 Prozent aller Geschenke an die Mütter ganz klar auf einem Favoriten-Platz der Deutschen. Doch was die Erwartungen von Müttern noch übertrifft, sind gemeinsame Erlebnisse mit den Kindern und geschenkte Zeit. Bewährt hat sich dabei auch das gemeinsame Kochen oder Anstoßen auf die Familie. Speziell für diese Gelegenheiten bietet der Profi-Barkeeper Alexander Pilz mit www.home-cocktails.de nicht nur das Rezept für Champagner-Cocktails, sondern auch gleich sämtliche Zutaten, die auf Bestellung direkt nach Hause kommen.

Cocktails sind das perfekte Geschenk für genussbewusste und erlebnisorientierte Frauen. So verbringen diese nicht nur Zeit zusammen mit ihrer Mutter, sondern genießen einen leckeren Champagner-Cocktail, den sie selber gemixt haben. Damit sind die Cocktail-Boxen eine echte Alternative zu süßen Leckereien oder Einladungen zum Essen als Muttertagsgeschenk.

Die Bestellung ist denkbar einfach: Unter www.home-cocktails.de den richtigen Drink für Mutti auswählen und einige Tage später bringt der Paketbote alles Notwendige zum Mixen nach Hause. Und wer von seinen Kindern keine Cocktail-Box als Geschenk erwarten kann, bestellt sich einfach selbst eine Box und mixt mit Freundinnen am Abend einen Cosmopolitan zur Lieblingsserie.