Der richtige Job: Eine Kopf-Herz-Bauch-Entscheidung · Workshop für Berufsrückkehrende am 21. September 2017 in Eutin und 12. Oktober 2017 in Lübeck · Die Rückkehr ins Berufsleben nach einer längeren Zeit der Familienarbeit fällt nicht immer leicht. Ein Kreativitätsworkshop rund um die „Berufliche Orientierung“ hilft Frauen und Männer bei der Suche nach dem richtigen Einstieg.„Gemeinsam mit Trainerin Tanja van den Eijnde-Pieper werden Wünsche ermittelt sowie Ideen aktiviert und mit realistischen Fakten rund um den Arbeitsmarkt gebündelt. Ziel der Veranstaltung ist ein persönlicher Fahrplan, der den Berufseinstieg erleichtert. Der Besuch dieses Workshops ist kostenfrei. Nutzen Sie die Chance, sich auf den Wiedereinstieg vorzubereiten und melden sie sich gleich an“, rät Andrea Späth, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Lübeck.

„Der richtige Job: Eine Kopf-Herz-Bauch-Entscheidung“ von 09.00 bis zirka 12.30 Uhr

· am 21. September 2017 in den Räumen der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH, Röntgenstraße 1, 23701 Eutin

· am 12. Oktober 2017 im Sitzungssaal der Agentur für Arbeit Lübeck, Hans-Böckler-Str.1, 23560 Lübeck

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0451 588-254 oder E-Mail Luebeck.BCA@arbeitsagentur.de.