Drogentreffpunkt am Krähenteich wird aufgelöst · Die CDU-Bürgerschaftsfraktion begrüßt die Ankündigung von Bürgermeister und Polizeidirektion zur Auflösung des Drogentreffpunktes am Krähenteich. Dieser Schritt geht einher mit der Erkenntnis der Polizei und CDU-Innensenator, dass trotz aller polizeilichen Maßnahmen, das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort sich nicht verbessert hat.Die Anzahl der Personen in der Drogenszene vor Ort hat sich seit 2017 von 210 auf 119 Angehörige reduziert. Dieses liegt unter anderem an den umfangreichen Strafverfahren mit 31 Haftbefehlen und 6 Untersuchungshaftbefehlen gegen Intensivtäter und Drogendealer.

Die CDU-Fraktion ist gespannt, wie sich die neue Sicherheitspartnerschaft von Stadt und Polizei auswirken wird. Dabei ist positiv hervorzuheben, dass die Drogenberatung und Drogenprävention ein Teil des Konzeptes sein wird. In diesem Zusammenhangt muss erneut auf den Einsatz des Lübecker Innensenator hingewiesen werden, ohne dessen Bemühungen und Kenntnissen die Sicherheitspartnerschaft nicht zustande gekommen wäre.

Wir als CDU bedauern, dass der Bürgermeister zum jetzigen Zeitpunkt nur vage die von der Stadt bis zur kompletten Auflösung des Drogentreffs im April 2020 durchzuführenden Maßnahmen benennen konnte. Dass der Rückschnitt der Büsche ebenso dazu gehört wie der Austausch des zum Teil verunreinigten Bodens, ist für uns selbstverständlich.

Mit den Maßnahmen ist die Hoffnung verbunden, dass sich das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort deutlich verbessert. Die CDU hat darüber hinaus bereits 2018 beantragt, dass der Weg entlang des Kanals beleuchtet wird. Ein Gesamtkonzept sollte von der Verwaltung in diesem Monat vorgelegt werden.