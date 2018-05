Freie Demokraten trauern um Hardy Büttner

Nachruf

Mit Hardy Büttner verlieren die lübschen Liberalen einen ihrer langjährigen Mitstreiter. Büttner war seit 1983 Mitglied der FDP und saß für sie von 1990 bis 1994 in der Bürgerschaft. Danach hat er sich vor allem für die die Interessengemeinschaft der Mühlenstrasse stark gemacht und mitgeholfen dieser ein Gesicht zu geben. Sei es in der Vorweihnachtszeit oder zu den Nordischen Filmtagen. Früher als viele andere erkannte er den enormen Wert des Filmfestivals für Lübeck. Als leidenschaftlicher Gastwirt war er perfekter Gastgeber und hat seinen „Zolln„ zu einer Institution in der Stadt gemacht.Als ich Ende der 90er Jahre aktiv wurde in der FDP, hatte Hardy Büttner sein parteipolitisches Engagement schon zurück gefahren. Doch war er mir gerade in den ersten Jahren ein wertvoller Ratgeber und auch Kritiker, dessen Meinung mir wichtig war. Für uns damalige Junge Liberale war er nicht nur Gastgeber unseres Stammtisches, sondern immer wieder auch ein Diskussionspartner, der uns mit seiner leidenschaftlichen Art motivierte.

In all den Jahren verkörperte für mich Hardy Büttner stets den Bürger, den Citoyen, wie man ihn sich viel häufiger wünschen würde: einen aufgeklärten Menschen, der eigenverantwortlich sein Gemeinwesen mit gestaltet.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinem Team.