Es gibt bei den Bäckereien mit Frühstück rund um Lübeck bei den Angeboten ganz schön viele Unterschiede in Qualität, Vielfalt und Preis. Und so hat sich das Team von hier-luebeck.de zum Ziel gesetzt, in loser Reihenfolge Angebote, Qualität und Preise zu testen. Text und Fotos: TBF/Wolfgang Freywald · Manchmal gehe ich, wenn ich in der City zum Beispiel zum Bibelverteilen gehe, morgens zuvor zum Frühstücken in die Berkenthiner Dorfbackstube, Lübeck, Beckergrube 8, 23552 Lübeck, direkt in der Innenstadt. Dort ist eine sehr nette vietnamesische Verkäuferin, die schon seit Jahrzehnten dort arbeitet und ich esse dort ein kleines Frühstück für 4,50 Euro, weil es meist schnell gehen muss und schon etliche fertige Brötchen schon auf ihre Abnehmer warten, oder aber, es wird frisch geschmiert und belägt, wie ich es liebe. Im Angebot enthalten sind ein Becher Kaffee, der immer lecker schmeckt und ein ganzes Brötchen, zum Aussuchen. Wählen kann ich ebenfalls aus verschiedenen Belägen: Ei, Käse, Kassler, Kochschinken, Mettwurst, Salami, Puten- oder Hähnchenbrust, Fleischsalat, Zwiebelmett oder Frikadelle.

Ich nehme dieses Mal gerne ein Brötchen mit Frikadelle, denn es schmeckt, ist frisch – zwischen drin ein wenig Remoulade – mmmhhh lecker – es geht halt schnell und die Deko auf dem Teller stimmt auch, denn das Auge isst ja mit.

Über den Preis mag man geteilter Meinung sein, ich finde, 4,00 – 4,20 Euro wäre sicherlich angebrachter, aber was soll`s, ich gönne mir einmal die Woche das kleine Frühstück.

Fazit: Brötchen, Aufschnitt und Beilagen frisch und knackig und es schmeckt. Öfters trifft man hier auch alte Bekannte aus der näheren Umgebung und kann einfach relaxt über Gott und die Welt Quatschen.

Das Entrer könnte insgesamt etwas moderner sein und die Hocker sind nicht ganz so bequem, aber es gibt dort auch Bänke an der Wand mit Kissen, für den „zarten Po!“

Trotzdem, oder auch gerade: Empfehlenswert für den nicht so anspruchsvollen Kunden.