3000 MV-Betriebe beantragen Kurzarbeit wegen Corona-Krise Rund 3000 Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern haben in dieser Woche angesichts der Corona-Krise Kurzarbeit beantragt. Das teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. "Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern mit Kurz

Coronavirus-Pandemie - Bundesliga im EM-Modus? - Virologe: Kein Fußball in 2020 Hamburg (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will sich zu Spekulationen über das Format einer Saison-Fortsetzung nicht äußern. Die Vereinigung der Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga verwies auf eine weitere Konferenz in der Woche ab dem 30. März. Wegen der Corona-Pandemie ist der Spielbetrieb in

1400 Betriebe in Schleswig-Holstein beantragen Kurzarbeit Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben in Schleswig-Holstein in den vergangenen Tagen rund 1400 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. "Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sind das erste Mal in Schleswig-Holstein mit Kurzarbeit konfrontiert", sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der

THW-Spieler Pekeler: Denke, Handball-Saison wird abgebrochen Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler geht von einem Abbruch der Bundesliga-Saison als Folge der Corona-Pandemie aus. "Ich glaube nicht, dass wir das Virus in zwei, drei oder vier Wochen so in den Griff bekommen, dass ein normaler Spielbetrieb möglich sein wird", sagte der 28-Jährige vom THW Kiel

Alternative für Deutschland: AfD-Vorstand erwartet Auflösung des "Flügels" Berlin (dpa) - Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte "Flügel" soll sich nach dem Willen der AfD-Parteispitze auflösen. "Der Bundesvorstand erwartet als Ergebnis des morgigen "Flügel"-Treffens eine Erklärung darüber, dass sich der informelle Zusammenschluss "Flügel" bis zum 30.04.202

Landkreis unterstützt Klinik Niederlausitz in Corona-Zeiten Damit das Klinikum Niederlausitz in der Corona-Krise normal weiterarbeiten kann, will der Landkreis Oberspreewald Lausitz die Einrichtung mit einem finanziellen Darlehen unterstützen. Das hat der Kreistag am Donnerstagabend in Senftenberg beschlossen. Der Beschluss sei als Vorsorgemaßnahme zu verste

Beginn der Kreuzfahrtsaison in Kiel verschoben Wegen der Corona-Krise ist der Start der Kreuzfahrtsaison in Kiel vorerst bis zum 19. April verschoben worden. Als erstes Schiff hätte ursprünglich die "Viking Star" in Kiel festmachen sollen, sagte der Sprecher des Kieler Hafens, Ulf Jahnke, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bis zum 19. Apri

Coronavirus: 45 Jugendherbergen in Norddeutschland schließen Wegen der Corona-Krise schließen 45 Jugendherbergen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen bis Mitte April. Das teilte der für diese Region zuständige Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Freitag in Hamburg mit. Grund sei, dass touristische Übernachtungen a

Hamburger Stiftung Historische Museen mit Online-Angebot Die Stiftung Historische Museen Hamburg bietet Interessierten während der Corona-Krise ein Online-Angebot als Alternative an. Da die Museen geschlossen sind, sollen Informationen über Ausstellungen und Sammlungen digital zur Verfügung stehen, wie die Stiftung am Freitag mitteilte. Auf dem Webportal