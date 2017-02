Kostenlose Singlebörsen: Finden Lübecker Singles dort die große Liebe? Es gibt viele kostenlose Singlebörsen für den Norden. Finden auch Singles aus Lübeck auf Jappy, Finya oder Bildkontakte.de die große Liebe? Alle Infos hier nachlesen! Kostenlose Singlebörsen: Finden Lübecker Singles auf gratis Dating-Portalen eine feste Partnerschaft? Liebesbrief: Kommen bei kostenlosen Singlebörsen echte Gefühle auf, oder ist es nur heiße Luft? (Foto: pixelio.de, S. Hofschlaeger)In der heutigen hektischen Zeit ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Singles die große Liebe im Internet suchen. Die Onlinesuche nach dem perfekten Partner ist während des Feierabends einfach bequemer. Die Stadt Lübeck hat in dieser Hinsicht sehr viel Potenzial. Laut den Statistiken von 2016 waren 62.963 Singlehaushalte gemeldet. Insgesamt leben in der Stadt 220.211 Einwohner, von denen mindestens 28,6 % Singles sind.

Das Vergleichsportal kostenlosesingleboersen.info hat es sich zur Aufgabe gemacht, den einsamen Herzen Wege zu zeigen, wie man am besten den passenden Lebenspartner findet. Daher wurden von den Redakteuren die kostenpflichtigen Portale wie PARSHIP, ElitePartner und LoveScout24 neben gratis Flirtseiten wie Jappy, Finya oder Bildkontakte.de untersucht. Sie haben festgestellt, dass man auch ohne hohe Kosten den Seelenverwandten in Lübeck finden kann. Bei welcher Singlebörse dies möglich ist, wird im Folgenden zusammengefasst.

Welche kostenlose Singlebörse ist für Lübeck geeignet?

Wenn man sich die gratis Flirtseiten genau ansieht, wird man schnell feststellen, dass es nur wenige Singles aus Lübeck gibt. Ein anderes großes Problem ist, dass die Geschlechterverteilung nicht sehr ausgeglichen ist. So sind in der Regel rund 60 % Männer und 40 % Frauen. Vor allem bei Finya und Bildkontakte.de ist die Entwicklung sehr offensichtlich. Nichtsdestotrotz kann man bei Finya immerhin 600 Lübecker finden und bei Bildkontakte.de sind es sogar über 700 User, die aus der Hansestadt und der unmittelbaren Umgebung stammen. Schlusslicht stellt Jappy dar. Eigentlich handelt es sich hier eher um ein soziales Netzwerk, aber man findet kaum Nutzer aus Lübeck, wenn man jedoch nach Hamburg schaut, findet man dort viele Flirtpartner.

Ausgehend von dieser Recherche kann man letztlich nur Finya und Bildkontakte.de für das Kennenlernen von Lübecker Singles empfehlen. Beide Singlebörsen haben das Problem der ungleichen Geschlechterverteilung, daher müssen Frauen sich darauf einstellen, dass sie sehr viele Nachrichten erhalten, während die Männer nicht immer eine Antwort erwarten dürfen. Darin unterscheiden sich die kostenlosen Flirtseiten aber nicht von PARSHIP, eDarling und Co. Letztlich ist es immer so, wenn eine Nachricht oder ein Profil nicht aus der Masse heraussticht. Ein Single muss in jedem Falle bei der Kontaktaufnahme möglichst kreativ sein.

Im Vergleich der Partnervermittlungen im Internet fällt dagegen sofort auf, dass die Suchfilter bei den kostenlosen Flirtseiten deutlich spartanischer sind als bei den Marktführern. Außerdem gibt es keinen Persönlichkeitstest oder ein Matchingverfahren, welches die Suche erleichtert. Daher kann das Finden eines festen Partners eine gewisse Zeit dauern.

Fazit: Kann man auf kostenlosen Dating-Seiten den Traumpartner finden?

Das Kennenlernen im Internet hat immer seine Tücken. So gibt es immer wieder Nutzer mit falschem Interesse, die nur ihren „Marktwert“ überprüfen möchten. Diese User finden sich aber auf allen Online-Dating Portalen. Gegenüber den großen Singlebörsen haben die kostenlosen Flirtseiten deutlich weniger User. Dennoch kann man auch hier eine feste Partnerschaft finden. Aus einem kleinen Flirt wird des Öfteren mehr. Im Vergleich zu den Anbietern mit Premium-Abo fällt jedoch auf, dass man mehr Zeit investieren muss, um die passenden Flirtpartner zu finden. Daher sollte man die Flirtseiten eher als Einstieg ansehen, damit man sich zunächst ausprobieren kann. In Ruhe kann man so testen, ob einem das Online-Dating überhaupt liegt.