Leserbrief: Merkel kritisiert CDU/CSU Verkehrsminister

Angela Merkel kritisiert CDU/CSU Verkehrsminister – Leserbrief: Das ist wirklich grotesk. Die Bundeskanzlerin war am Freitag, 28. April 2017, im Rahmen einer Wahlveranstaltung im Hansapark. Angela Merkel nutzte die anwesende Presse und kritisierte das schleppende Vorankommen von Verkehrsprojekten in Schleswig-Holstein, wie etwa dem Bau der A20.

Zur Erinnerung, die Liste der Verkehrsminister in Schleswig-Holstein von 2005-2012:

2005-2008: Dietrich Austermann (CDU)

2008: Werner Marnette (CDU)

2009: Jörn Biel (CDU)

2009-2012: Jost de Jager (CDU)

Naturschutz (Fledermäuse zählen) ist ja nicht unbedingt Herzensangelegenheit der CDU/CSU.

Das musste die Küstenkoalition unter Torsten Albig dann mühsam wieder ausbaden.

Benötigt es noch weitere Einlassungen zum Thema Nord-Ostsee-Kanal oder Feste-Fehmarn-Belt-Querung unter der Verantwortung der CDU/CSU? Bundesverkehrsminister Ramsauer (2009 bis 2013) oder Dobrindt (2013 bis aktuell)?

Mit freundlichen Grüßen

Peter Ninnemann