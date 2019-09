Archiv-Foto: TBF/Holger Kröger · Gut aufgenommen · Pastorin Martina Zepke-Lembcke ist neue Gefängnisseelsorgerin in der Justiz­vollzugsanstalt Lübeck. In einem Gottesdienst in der Justizvollzugs­anstalt (JVA) Lübeck wird Pastorin Martina Zepke-Lembcke (56) am Freitag, 27. September 2019, um 13 Uhr in ihr Amt als Gefängnisseelsorgerin eingeführt.Pastorin Zepke-Lembcke ist seit Juni 2019 die neue evangelische Seelsorgerin in der JVA. Zuvor war sie nach drei Jahren als Gemeindepastorin in Wolgast gut 26 Jahre in Rickling beim Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein tätig. Hier war sie vorrangig mit der Seelsorge im Psychiatrischen Zentrum und in den Einrichtungen der Altenhilfe tätig, aber auch mit ethischen Fragestellungen befasst.

„Ich freue mich, mit welch großem Entgegenkommen und Vertrauen ich von Seiten der Leitung der JVA, den Mitarbeitenden und den Gefangenen hier aufgenommen wurde“, so die Seelsorgerin. „Durch die langjährige Arbeit beim Landesverein für Innere Mission habe ich auch viele Erfahrungen sammeln können mit den Besonderheiten des Arbeitens in einer Institution, das kommt mir hier zugute“, sagt Zepke-Lembcke, die an ihrem neuen Arbeitsplatz unter anderem die große Vielfalt von Aufgaben schätzt. Als verlässliche Ansprechpartnerin für Mitarbeitende fühlt sich Martina Zepke-Lembcke in der JVA Lübeck ebenso gefragt wie als Pastorin im Gottesdienst, als Seelsorgerin für Gefangene in Einzelgesprächen oder auch als Begleiterin während Familienbesuchen und Gefangenenausgängen.

„Mit Frau Zepke-Lembcke konnten wir für die JVA Lübeck glücklicherweise eine sehr erfahrene Seelsorgerin gewinnen“, sagt Pastor Sebastian Borck, Leiter des zuständigen Hauptbereichs für Seelsorge und gesellschaftlichen Dialog der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. „Zugewandt und mit frischem Blick wird Pastorin Zebke-Lembcke die Gefängnisseelsorge in der JVA Lübeck weiterentwickeln“, so Borck.