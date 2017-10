Reparieren spart wertvolle Ressourcen! Das RepairCafé Phillipus bietet Samstag, den 14. Oktober 2017, von 14:00 bis 18:00 Uhr wieder Hilfe zur Selbsthilfe. In den Räumen der Philippus Gemeinde in St.Gertrud, in der Schlutuper Str. 52 treffen sich Interessierte bei Café und Keksen zum gemeinsamen Reparieren defekter Geräte. Ihr Toaster verbrennt den Toast, der Mixer hat seinen Geist aufgegeben und das Radio macht schreckliche Geräusche. Was machen Sie damit? Wegwerfen? Denkste! Kommen Sie ins RepairCafé

Philippus und reparieren Sie es. Denken Sie nachhaltig! Infos unter www.luebeck-repariert.de.

Repaircafés finden Sie unter https://www.reparatur-initiativen.de.