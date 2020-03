Foto: TBF/Holger Kasnitz · „In Zeiten vom „Corona-Virus“ möchten wir von Roncalli uns um all die Kinder kümmern, die Zuhause sitzen müssen.“, so Roncalli-Medienchef Markus Strobl. Jetzt starten wir ein besondere Aktion: Ab Donnerstag, den 2.4. um 10:15 Uhr, also dann wenn sonst die Pause in der Schule beginnt, starten wir den „Roncalli-Dance-Break“. Kinder in ganz Deutschland und ganz Österreich sollen sich Zuhause täglich fünf Minuten Zeit nehmen um den „Roncalli-Dance“ zu tanzen. „Bewegung und Freude ist gerade in dieser schweren Zeit sehr wichtig. Ganz nach Roncalli heißt es ab jetzt: Vergesst Euren Kummer und Eure Sorgen und kommt in unsere Herzen!“, so Roncalli-Gründer und -Direktor Bernhard Paul. Macht mit und schickt uns Videos von Euren Tänzen. Yogi wird Montag- Freitag täglich um 10:15 Uhr auf Circus Roncalli LIVE mit Euch tanzen. Postet Euren „Roncalli-Dance“ hier unter dem Video oder in Eurem Feed auf Facebook und Instagram mit dem #roncallidance

Natürlich gibt es den Roncalli-Dance auch auf Tiktok.