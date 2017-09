Bundesbildungsministerin Wanka zum „Monitor Digitale Bildung“ · „Die Ergebnisse des Monitors Digitale Bildung bestätigen meine Initiative für einen Digitalpakt Schule. Die Lehrkräfte fühlen sich durch eine ungenügende IT-Infrastruktur ausgebremst und haben Schwierigkeiten, passgenaue digitale Bildungsmedien zu finden. Ich bin mir mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern einig: Mit dem Digitalpakt Schule tun wir den entscheidenden Schritt, um das Engagement der Lehrkräfte in der digitalen Bildung zu stärken. Wir wollen die IT-Infrastrukturen flächendeckend ausbauen, die Lehrkräfte besser qualifizieren und für die Entwicklung entsprechender pädagogischer Konzepte sorgen. Unser gemeinsames Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern gute digitale Bildung zu vermitteln.“

Hintergrund:

Mit dem Monitor Digitale Bildung erhebt die Bertelsmann-Stiftung den Stand des digitalisierten Lernens in verschiedenen Bildungssektoren. Die Studie ist heute veröffentlicht worden. Bund und Länder verhandeln derzeit über den Digitalpakt Schule.

