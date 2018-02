Walldorf (ots) – ADWEKO, das Beratungshaus für analytische Lösungen bei Banken und Versicherungen, feiert heute sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden und der familiäre Zusammenhalt der Mitarbeiter – das ist das Erfolgsrezept und die Basis für eine einzigartige Erfolgsstory. ADWEKO wurde 2008 im schwäbischen Kirchdorf an der Iller von Christian Kobler und Matthias Weber gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer namhaften Größe im Bereich der Financial Services-Beratung etabliert. ADWEKO beschäftigt heute mehr als 130 Mitarbeiter aus 20 Nationen in 8 Standorten in Deutschland, Ungarn, England, USA und Kanada. „Hätte mir jemand bei der Firmengründung erzählt, dass ADWEKO innerhalb dieses Zeitraums auf über 130 Mitarbeiter wächst mit einem Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt“, erinnert sich Christian Kobler, Gründer und geschäftsführender Partner. „Was mich aber besonders stolz macht ist die Tatsache, dass es ADWEKO geschafft hat zu unseren Kunden sowie zu unseren Mitarbeitern eine familiäre Beziehung aufzubauen. Ich glaube daran, dass diese Beziehung der wesentliche Grund für unseren Erfolg ist.“ Zu diesem feierlichen Anlass startet das Unternehmen nun in die weitere Zukunft mit einem frischen Corporate Design und einer neuen Website, die das Gesicht von ADWEKO noch authentischer repräsentiert. Wir bedanken uns bei allen Kunden, Geschäftspartnern und vor allem allen Mitgliedern der ADWEKO Familie, durch die dieser Erfolg erst möglich wurde. Pressekontakt: ADWEKO Consulting GmbH www.adweko.com pressestelle@adweko.com Frank Mörsch Tel: +49 6227 7337 90 Original-Content von: ADWEKO Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de