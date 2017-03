10 Mio € Landesgelder für Schultoiletten – Zu dem im Rahmen des Nachtragshaushalts vorgestellten Sanierungsprogramm für Schultoiletten und Duschen in Schulsporthallen erklärt der stellv. Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen Lübeck, André Kleyer:

10 Mio. Euro zur Sanierung von Schultoiletten. Lübeck sollte sich für Landesprogramm bewerben und ein Konzept zur Umsetzung vorlegen.

Gute Nachrichten für unsere SchülerInnen. Die Landesregierung investiert auf Grüne Initiative landesweit 10 Mio. Euro in die Sanierung von maroden Schultoiletten und Duschen in Schulsporthallen. So sollen die Kommunen dabei unterstützt werden, dem Sanierungsstau im schulischen Sanitärbereich entgegenzuwirken.

Viele SchülerInnen essen und trinken nicht in der Schule, damit sie sich den Toilettengang ersparen. Der Verzicht auf Essen, gerade während der Schulzeit, führt zu Konzentrationsschwächen und kann zu Gesundheitsproblemen führen. Die Kommunen brauchen daher Unterstützung und dürfen mit der Sanierung der Schultoiletten nicht alleine gelassen werden. Unbürokratisch helfen ist das Stichwort und 10 Mio. Euro sind dafür landesweit ein Anfang.

Lübeck sollte sich schnell bewerben und Bürgermeister Saxe muss den entsprechenden Gremien ein Konzept vorlegen, wie die zusätzlichen Mittel verplant werden können. Auch an der anschließenden Sanierungsumsetzung hapert es noch. Das Gebäudemanagement Lübeck geht bei der Instandsetzung der Sanitäranlagen nach einem Masterplan vor, soweit richtig, aber um die zusätzlichen Mittel zu verbauen bedarf es jetzt zusätzlicher Überlegungen und neuer Umsetzungsideen.

Bedenken sollten unsere Landespolitiker aber auch: Der Sanierungsstau macht nicht an der Toilettentür halt.