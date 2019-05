Essen (ots) – 11880.com und wirfindendeinenJOB.de rücken online und am Bildschirm in den Fokus Zum dritten Mal in Folge nutzt die 11880 Solutions AG als offizieller Partner die hohe Aufmerksamkeit der spannenden Relegationsspiele in der Fußball-Bundesliga und des Supercups zum Start der neuen Saison, um auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. In diesem Jahr rücken das Branchenportal 11880.com und das neue Jobportal wirfindendeinenJOB.de in den Fokus der Zuschauer und sportbegeisterten Online-Nutzer. Bei den vier Relegationsspielen zur ersten und zweiten Bundeliga, die zwischen dem 23. und 28. Mai 2019 stattfinden, wird das Branchenportal 11880.com beworben. Die Partien zur ersten Bundesliga werden im Pay TV und bei Eurosport ausgestrahlt, das ZDF zeigt eine ausführliche Zusammenfassung. Die Spiele, in denen es um den Aufstieg in die zweite Bundesliga geht, werden live im ZDF und bei Eurosport ausgestrahlt. Das Jobportal wirfindendeinenJOB.de steht dann Anfang August 2019 im Fokus der Zuschauer, wenn der Rekordmeister FC Bayern und Verfolger Borussia Dortmund im DFL Supercup um die erste Trophäe der neuen Bundesliga-Saison kämpfen. Mit einem Online-Gewinnspiel, Bandenwerbung und weiteren Präsenzmöglichkeiten wird auf die neue Marke der 11880-Welt aufmerksam gemacht. Die Partie wird live im ZDF und bei Eurosport ausgestrahlt. „Auch in diesem Jahr wollen wir den hohen Aufmerksamkeitswert der fünf spannenden Fußball-Spiele für unsere Produkte nutzen“, sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Das Sponsoring hat schon in den vergangenen Jahren dabei unterstützt, die hohe Markenbekanntheit unserer 11880-com-Produktwelt noch weiter zu steigern und unsere Wettbewerber hinter uns zu lassen.“ Das Werbepaket wurde wie in den Vorjahren von der Sportrechteagentur Lagardère Sports, dem langfristigen Vermarktungspartner der Relegation und des Supercups, vermittelt. Pressekontakt: 11880 Internet Services AG Produkt PR Jaya Hegele jaya.hegele@11880.com 0201 8099 154 11880 Solutions AG Pressesprecherin Anja Meyer anja.meyer@11880.com 0201 8099 188 Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de