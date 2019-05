Text und Fotos: TBF/Holger Kröger – 19-Jähriger schrottet betrunken Sonntagmorgen in der Ziegelstrasse drei Autos · Der Junge Mann hatte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle und fuhr drei Autos schrottreif, zerstörte ein Fußgängerleitgitter und beschädigte einen Baum. Eine Bilanz, die erschreckt!Der Betrunkene raste durch Lübeck in Richtung Buntekuhweg und kam mit seinem Auto in Höhe der Bushaltestelle Beethovenstraße in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er das neben der Bushaltestelle angebrachte Fußgängergitter, bevor er ungebremst in einen auf dem Parkstreifen abgestellten Audi krachte. Der Aufprall war so stark, dass der Audi auf einen vor ihm stehenden Ford aus dem Kreis Ostholstein krachte und gegen einen Baum schleuderte.

Die drei Insassen des Fahrzeuges wurden nur leicht verletzt, die Polizeibeamten nahmen bei dem 19-jährigen einen Alkoholschnelltest vor, der laut Polizei positiv verlief.