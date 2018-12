Unterföhring (ots) – – Seit Free-TV Start im Dezember 2016 erzielte Sportsender ein Reichweitenplus von 117 Prozent – Im November durchschnittlich 1,03 Millionen Zuschauer pro Tag, Steigerung um 43 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum – Reichweitentreiber sind UEFA Champions League-Berichterstattung und Sonntage mit „Wontorra – der o2-Fußballtalk“ – Hohe Zufriedenheitswerte für Sky Sport News HD bei Abonnenten und Free-TV Zuschauern Unterföhring, 3. Dezember 2018 – Der 24-Stunden-Nachrichtensender Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 frei empfangbar und feierte am vergangenen Samstag sein zweijähriges Jubiläum im Free-TV. In den letzten zwei Jahren haben sich die Reichweiten des Senders dabei äußerst positiv entwickelt und mehr als verdoppelt, um 117 Prozent gegenüber Dezember 2016. Im November hat Sky Sport News HD mit 1,03 Millionen Zuschauern (linear, Zielgruppe 3+) pro Tag im zweiten Monat in Folge die Millionen-Marke geknackt. Damit lag der Sender nur knapp unter dem Rekordwert aus dem Oktober (1,06 Millionen Zuschauer). Im Vergleich zum Vorjahres-November konnte die Reichweite um 43 Prozent gesteigert werden. Mehr als die Hälfte der Zuschauer, 54 Prozent waren Nicht-Abonnenten. Auch digital ist Sky Sport News auf Wachstumskurs: 830.000 Stream-Views zwischen Juli und September bedeuteten ein Plus von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein wesentlicher Reichweitentreiber für Sky Sport News HD war wiederum die umfassende Berichterstattung rund um die UEFA Champions League. Sky ist neben den Live-Spielen im Pay-TV mit mehr als 250 Stunden Berichterstattung (Spieltag 1-5 der laufenden Saison) auch im Free-TV auf dem Sender Sky Sport News HD von Montag bis Donnerstag in jeder Champions League Woche die Heimat der Königklasse im deutschen Fernsehen – mit umfangreicher Berichterstattung vor und während der Spiele sowie ersten Spielszenen und Highlights nach dem Abpfiff. In November schalteten an den Champions League Spieltagen durchschnittlich 1,29 Millionen Zuschauer pro Tag ein. Zugpferde des Senders sind auch die Sonntage rund um die Talkformat „Wontorra, der o2 Fußball-Talk“. Die Zuschauer informieren sich umfassend über die Sportereignisse des Wochenendes, insbesondere auch über die Spiele der Fußball-Bundesliga. Die durchschnittliche Reichweite der Sonntage im November betrug 1,34 Millionen Zuschauer. Neben den Reichweiten zeigen auch aktuelle Umfrageergebnisse, dass der Sender bei den Zuschauern äußerst beliebt ist. Auszüge der aktuellen Fußballstudie von Sky belegen*: 77 Prozent der Sky Abonnenten und 68 Prozent der Free-TV Zuschauer sind zufrieden mit Sky Sport News HD. Nicht berücksichtigt wurden die Reichweiten via Sky Go und Sky Ticket sowie in den Sky Sportsbars. Quellen: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1; linear Sky Deutschland in Zusammenarbeit mit Nielsen Sports: Fußballstudie 2018/19, 1. Welle Über Sky Deutschland: Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018). Pressekontakt: Kontakt für Medien: Jens Bohl External Communications / Sports Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

